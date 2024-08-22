شكرا لبحثكم عن خبر وكيل قطاع البعثات يشدد على استئناف إخلاء العهد المالية للملحقيات الثقافية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

شدد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني لقطاع البعثات، الدكتور مازن الجفري، على ضرورة استئناف عمل لجنة إخلاء العهد المالية للملحقيات الثقافية، مؤكداً على أهمية الاستمرار في هذا العمل رغم الظروف والتحديات التي تواجه الوزارة والوطن.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع لجنة تسوية إخلاء العهد للملحقيات الثقافية والسفارات المتعلقة بالطلاب المبتعثين، حيث حضر الاجتماع المسؤول المالي والإداري في سفارة بلادنا بكوالالمبور والقائم بأعمال المستشار الثقافي المساعد للشؤون المالية، علاء أحمد أنعم.

واستعرض الجفري خلال الاجتماع تقريرًا شاملاً عن إنجازات اللجنة المكلفة بإخلاء العهدة المالية للملحقية الثقافية خلال الفترة الماضية، وناقش الخطوات القادمة لإتمام عملية إخلاء العهدة المتعلقة بالبعثة الدبلوماسية في ماليزيا.

كما وجه الجفري بضرورة تواصل الملحقيات الثقافية مع الوزارة للاستعداد لعمليات إخلاء العهد وتوفير جميع الوثائق المطلوبة، وحث أعضاء اللجنة على بذل الجهود اللازمة لمواجهة التحديات وضمان سير العمل بسلاسة.