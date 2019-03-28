شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يمني شهير يكشف عن أول أيام رمضان ويوجه رسالة عاجلة وهامة للجميع .. (شــاهد الصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الفلكي اليمني والخبير الدولي في الفيزياء الفلكية "عدنان الشوافي" بيان مطول حصل "الخبر21" على نسخة منه ، أوضح من خلاله أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري الراهن 1440هــ والذي سيتوافق مع يوم الإثنين 6 مايو القادم 2019م بحسب الحسابات الفلكية التي عبر عنها في البيان .

وقال الشوافي في بيانه يولد شهر رمضان يوم الأحد 5 مايو 2019م الساعة 1:45 فجرا بتوقيت صنعاء ويغرب على السواحل الغربية بمدينة الحديدة في ذات اليوم بعد الشمس بفترة مكوث 33 دقيقة وزاوية استطالة 8:5 حيث تغرب الشمس والقمر فوق الأفق بزاوية رأسية 7:1 درجة وفارق زاوية سمتية 4:0 درجة .

مؤكدا أنه وفق الحساب الفلكي يكون يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2019م غرة شهر رمضان المبارك بالنسبة لرؤية العين حسب مركز الفلك الدولي مشيرا إلى انه في حال تعذر رؤية الهلال فإنه سيتحتم علينا إكمال شهر شعبان 30 يوم بشرط الاحتساب الفلكي ورؤية هلال شعبان .

و شدد الشوافي على الجهات الرسمية الأخذ بمعيار ثابت و تطبيق و إعلان شهري لدخول الشهور الهجرية متسألاً هل من المنطق أن نتحرى هلال رمضان بالعين ونحتسب عدة شعبان على أساس فلكي ؟ ، كما بين أن الحسابات الفلكية مستخلصا لبداية رمضان 1440 هجرية يكون يوم الإثنين 6 مايو القادم 2019 م بالحساب الفلكي ، داعيا المواطنين إلى إتباع الإعلان من الجهات الرسمية المعنية في إتخاذ الحكم /القرار حتى و إن خالفت الحساب الفلكي ، مشيرا إلى أن موقعه من المسالة كشاهد على الحساب الفلكي ( التفاصيل الكاملة في صورة البيان المرفقة أدناه )