الحديدة..نجل قيادي حوثي يختطف 4 وجاهات محلية لتمرير عملية نهب أراضي

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطف نجل قيادي في مليشيا الحوثي الإرهابية وعنصر في أجهزتها المخابراتية، أربعة من وجاهات مدينة الحديدة، لتمرير عملية نهب أراضٍ بالمحافظة المشاطئة للبحر الأحمر (غربي اليمن).



وقال الصحفي بسيم الجناني إن "إبراهيم" نجل القيادي الحوثي محمد عياش قحيم المعين من قبل الميليشيا محافظا للحديدة اختطف أربعة (وجهاء وأعيان وعقال) من الربصة والدريهمي، وزج بهم السجن بسبب خلاف على نهب أراضي، هو طرف فيها".



وحسب ما ذكره الجناني فإن المختطفين الأربعة هم: "المأمون محرم إبراهيم صغير المشقني، العاقل حسن أحمد جعبلي، القاضي إبراهيم أبو الحسن، محمد عايش صغير سالم".



وأشار "جناني" إلى أن إبراهيم قحيم تم إلحاقه مؤخراً بجهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي.



ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة، وسيطرتها على المحافظة بالقوة في خريف 2014م تتعرض أراضي الحديدة الساحلية لعمليات نهب ممنهجة من قبل قيادات ومشرفي الميليشيا المتواجدين في المحافظة والقادمين من محافظات أخرى.

