الذكرى 11 لثورة 30 يونيو فى عدد خاص من “المصور”

ياسر رشاد - القاهرة - تحتفى مجلة المصور بمرور 11 عاماً على ثورة 30 يونيو العظيمة، وتصدر الغلاف مانشيت رئيسى " 11 عاما من الأمل والعمل .. ثورة بناء الجمهورية الجديدة".

30 يونيو.. ثورة وزعيم



وفي افتتاحية العدد، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجى يكتب:

"مواطن مصري شجاع وبطل 30 يونيو.. ثورة وزعيم"، وأكد في هذا المقال أن هذا اليوم سيبقى يوما فارقا في تاريخ مصر الحديث وذكرى مجيدة تتناقلها الأجيال، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية في ذلك الوقت، سيظل إسما محفورا في ذاكرة أبناء الوطن، وإسما تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل، مواطن مصري شجاع وبطل.

ولفت إلى أن المؤسسات الصحفية القومية كانت ومازالت على العهد، صوتا للشعب وداعمة لقضايا الوطن وأولوياته، مدافعة عن مصالحه وأمنه واستقراره.

حوارات موسعة



وتضمن العدد الكثير من الحوارات الموسعة مع شخصيات شاركت في صناعة المشهد وصولا إلى بيان 3 يوليو الذى اجتمعت فيه مختلف القوى السياسية لعزل محمد مرسى، وإنهاء حكم المرشد لتلبية نداء أكثر من 30 مليون مصرى نزلوا إلى الميادين والشوارع مرددين هتاف "يسقط يسقط حكم المرشد".



وتناول اللواء د. أحمد على البدرى رئيس أكاديمية الشرطة السابق كشاهد على العصر، مؤامرة الجماعة الارهابية ضد طلبة الأكاديمية، خلال أحداث يناير، وكواليس ظاهرة الضباط الملتحين خلال حكم المعزول مرسي، وكيف تمت مواجهتها.

كما شمل العدد مسيرة التنمية الشاملة في كل المجالات، وأكد الكاتب الصحفي عبد اللطيف حامد رئيس التحرير في مقاله أن 30 يونيو هو يوم ميلاد الجمهورية الجديدة، وأن الدولة المصرية قادرة على هزيمة كل التحديات كما نجحت فى ثورة 30 يونيو رغم كل مخططات التنظيم الدولى للإخوان ضد المصريين شعبا وقيادة وحكومة.