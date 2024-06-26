يورو 2024 : ارقام واحصائيات مباراة صربيا مع الدانمارك وتأهل أحفاد الفايكنج

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل منتخب الدانمارك للدور الثاني من بطولة يورو 2024 بعد تعادله السلبي في آخر مبارياته في المجموعة الثالثة مع منتخب صربيا بعد مباراة حافلة بالاثارة والندية بين المنتخبين ليخطف منتخب الدانمارك بطاقة التأهل بالحصول على المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط من التعادل في الثلاث مواجهات مع انجلترا وصربيا وسلوفينيا .

تأهل منتخب الدانمارك في المركز الثاني جاء بعد تساويه في كل شىء مع المنتخب السلوفيني ( عدد النقاط ونتيجة المواجهة المباشرة و فارق الاهداف و عدد الاهداف التي سجلها الفريق ) الا ان وفقا للائحة الويفا ( الاتحاد الاوربي لكرة القدم ) فأن منتخب الدانمارك كان صاحب التصنيف الدولي الاعلي من المنتخب السلوفيني عند اعلان قرعة البطولة وبالتالي تأهلت الدانمارك في المركز الثاني وتأهل ايضا منتخب سلوفينيا في المركز الثالث ضمن المنتخبات الافضل في المركز الثالث في المجموعات الست .

ارقام

هذه هي المرة الثالثة التي يتأهل فيها منتخب الدانمارك الى الدور الثاني في بطولة اليورو من اصل اخر اربعة بطولات تأهل لها حيث سبق له الوصول الى الدور ربع النهائي في نسخة 2004 و الدور نصف النهائي في نسخة 2020 .

لم يحقق منتخب صربيا اي فوز في اخر ثمانية مباريات شارك فيها في البطولات الكبرى ( كأس العالم او اليورو ) واخر فوز حققه كان على حساب منتخب كوستاريكا بهدف مقابل لاشىء في كأس العالم 2018 بروسيا حيث حقق منتخب صربيا 3 تعادلات و 5 هزائم وهي اطول سلسلة من اللافوز في تاريخ منتخب صربيا بعد السلسلة التي دامت ثمانية مباريات ايضا في الفترة من عامي 1974 الى عام 1982 تحت اسم يوغوسلافيا سابقا .

لاول مرة يتعادل منتخب الدانمارك في اول ثلاث مباريات متتالية له في بطولة كبرى .

سدد منتخب صربيا تسديدة واحدة طوال المباراة على مرمى منتخب الدانمارك ليكون اجمالي تسديدات المنتخب الصربي طوال البطولة على مرمى المنافسين ستة تسديدات وهو اقل رقم في تاريخ منتخب صربيا في البطولات الكبرى منذ عام 2006

رفع نجم وسط منتخب الدانمارك كريستيان اريكسون عدد مبارياته الدولية الى 133 مباراة ليتخطى مواطنه سيمون كايير الذي يملك 132 مباراة دولية .

بمعدل اعمار 28 عاما و 148 يوما سجل منتخب الدانمرك اعلى متوسط اعمار يبدأ به مباراة في بطولة اوربا منذ مباراة السويد عام 2004 والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منتخب وكان معدل منتخب الدانمارك فيها 28 عاما و 72 يوما .