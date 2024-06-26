زمزم ومصاحف لزوار المدينة المنورة

وتبلغ مساحة المشروع قرابة 330م، يحتوي على 3 خزانات من الإستانلس ستيل، ويبلغ إجمالي سعتها 290م واثنين من خزانات الضغط، وثلاث مضخات تغذية للمياه، واثنين من فلاتر الإستانلس ستيل، وجهازَي تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى خطين طوليين 350 تغذية راجعة.
ووفرت إدارة السقيا خدمة استقبال المستفيدين من خلال فترتين في الصباح من الساعة (2 - 4 صباحًا) ومن الساعة (8 - 10 صباحًا) وفترتين في المساء من الساعة (4:30 - 6:30 مساء) ومن الساعة (9 - 11 مساء).
وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة المدينة المنورة توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى بلدانهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز الإقليمي بمحافظة ينبع.
وبلغ عدد النسخ الموزعة خلال اليومين الماضيين 60 ألف نسخة من القرآن الكريم من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بعدة لغات عالمية، وبمختلف الأحجام.
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