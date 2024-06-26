12 ألف جولة إصحاح بيئي

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية 12.464 جولة في أعمال الإصحاح البيئي ومكافحة الحشرات، وآفات الصحة العامة في حاضرة الدمام. واستخدمت من خلال أعمال الفرق الميدانية أكثر من 21.273 لترًا من المبيدات السائلة، وأكثر من 2784 كيلو من المبيدات الصلبة، وذلك ضمن خطتها التشغيلية وجهودها في أعمال الإصحاح البيئي للارتقاء بمستوى الخدمات، وتصحيح البيئة الحضرية وتنظيفها، بما يحقق متطلبات الاستدامة، ويعزز الصحة والسلامة.



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