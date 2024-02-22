بالتيزر الرسمي الأول..صلاح عبد الله يشعل حماس الجمهور لـ "العتاولة"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الممثل المصري صلاح عبد الله التيرز الرسمي الاول الخاص بأخر الأعمال التي يشاركفيها و هو المسلسل الرمضاني الذي يحمل إسم "العتاولة"، و حمس الجمهور لمشاهدية العمل من خلال التعليق على منوره بالقول: "لو كلها معلمين احنا العتاولة رمضان ٢٠٢٤".



و في وقت سابق، وجه صلاح عبد الله رسالة لنجم كرة القدم المصرية ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وذلك قبل مباراة اليوم بين مصر وغانا ضمن بطولة كأس أفريقيا .

ونشر صلاح عبد الله صورة تجمعه بـ محمد صلاح بالفوتوشوب وعلق قائلاً : "‏الهي يحرسك مالعين، وتلعب حلو يا محمد ‏وتجيب الليلادي جونين، تفرح قلبي يا محمد، ‏عمك صلاح يا صلاح، مالماتش اللي فات زعلان، ‏وشبكة الأفراح، إنت فارسها يا مان، ‏إصحى وصحي زمايلك، فرحوا مصر يا محمد."

