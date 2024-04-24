بعد جدل كبير.. شريف منير يكذّب هذا الفنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد التصريح المثير للجدل، والذي أدلى به مطرب المهرجانات حسن شاكوش بأن الفنان محمد منير أكد له أنه الوحيد الذي يصلح للغناء وتكذيب “الكينغ” له، ليعود ويؤكد أنه كان يقصد شريف منير وليس محمد منير، حرص الفنان شريف منير على نفي تصريحات شاكوش.

ونشر شريف منير صورة التصريح، عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”، وعلّق عليها قائلاً: “خبر غير صحيح، وهذا الكلام لم يصدر مني”.

وكان حسن شاكوش قد قال في تصريحات سابقة: “محمد منير قال لي أنت الوحيد الذي يصلح أن يغني لمصر”، ليخرج “الكينغ” محمد منير ويكذّب هذا الكلام وينفي أنه قابله في الأساس، ليعود شاكوش ويعدل عن تصريحاته قائلاً: “كنت أقصد شريف منير وليس محمد منير”، وهو ما أثار جدلاً ودفع شريف للردّ عليه.

يُذكر أن شريف منير شارك في موسم رمضان 2024 بمسلسل “بقينا اتنين”، وهو مكوّن من 15 حلقة، وعُرض في النصف الثاني من الشهر الفضيل، والعمل ذو طابع اجتماعي خفيف، وهو بطولة: رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروة عبدالمنعم، ميمي جمال، ويُعد آخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.