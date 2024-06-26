محمود قابيل: الأهلي كان سيفوز على الزمالك (6-1) في مباراة القمة

ياسر رشاد - القاهرة - قال الفنان محمود قابيل إن الأهلي من الأشياء المهمة في الحياة وليس الأهم، مشيرًا أنه كان يتمنى إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وكان يأمل في تسجيل كهربا وإمام عاشور أهداف في شباك الزمالك لأن أهدافهم يكون لها مذاق خاص.

وأضاف الفنان محمود قابيل خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة، إنه كان يتوقع فوز الأهلي بالمباراة، وبنتيجة كبيرة مثل مباراة (6-1) الشهيرة، حيث كان يرى أن الأهداف ستكون بأقدام كهربا وإمام عاشور وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وحسين الشحات وعمرو السولية.

وأشار الفنان محمود قابيل إنه يعشق جيل محمد أبو تريكة وبركات وعماد متعب في الأهلي، ويرى أن هذه الفترة بقيادة المدرب مانويل جوزيه كانت الأكثر استمتاعا له مع الأهلي، موضحا أنه يحزن لخسارة الأهلي ويفترض لهم أعذار غير حقيقية، ويرى أن بيراميدز الذي ينافس الأهلي على الدوري هو فريق غير مصري.

أحب علي معلول وأتمنى التقاط صورة مع محمد عبد المنعم

وأوضح الفنان محمود قابيل إنه كان يجمعه علاقة صداقة قوية مع حارس الأهلي الراحل عادل هيكل، ومروان كنفاني، وكان يجلس مع المايسترو صالح سليم في النادي الأهلي، كما أنه يحب اللاعب التونسي علي معلول ويتمنى أن يتعرف عليه، كما أنه يريد أن يلتقط صورة تذكارية مع مدافع الأهلي محمد عبد المنعم، لأنه لاعب مميز.

ولفت الفنان محمود قابيل إنه لم يكن عضوا في النادي الأهلي، بل هو عضوا في نادي الجزيرة، حيث أنه اسكندراني ويرى أن نادي الجزيرة هو ونادي سبورتنج في الاسكندرية ولاد عم، كما أن أعضاء الجزيرة هم اهلاوية، ولا يوجد اختلاف كبير بين الجزيرة والاهلي.

واختتم الفنان محمود قابيل حديثه أن ما يميز النادي الأهلي هي الروح، قائلا: "هقولها زي ما تملي عمرو أديب بيتريق ويقولها روح الفانلة الحمراء ايوة يا عمرو روح الفانلة الحمراء بتفرق".

وكانت أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة قراراتها ضد نادي الزمالك بعد إعلانه عدم خوض مباراة الأهلي.

وأكدت الرابطة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، إلى أنها ستُطبق المادة 51 من لائحة المسابقات على نادي الزمالك بعد قراره وهي كالتالي:

1- توقيع غرامة المالية التي يحددها مجلس إدارة الرابطة.

2- اعتبار نادي الزمالك مهزوم في المباراة بنتيجة 2/0

3- خصم ثلاث نقاط من رصيد ناديكم بخلاف المباراة التي يعتبر فيها ناديكم مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة.

4- معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب.

5 - اخطار النادي الأهلي باعتباره فائزًا في المباراة بنتيجة 2/0.

وأخطرت رابطة الأندية المحترفة النادي الأهلي بفوزه بنتيجة 2-0 على نظيره الزمالك بعد إعلان الأخير عدم خوضه المباراة لظروف قهرية.

وكان نادي الزمالك قد أعلن عبر بيان رسمي يوم أمس الإثنين عدم خوض مباراة الأهلي المقرر لها اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري.