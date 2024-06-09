حورية فرغلي تقابل رانيا يوسف في مسلسل "سيما ماجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهت أسرة مسلسل "سيما ماجي" للمخرج تامر السعدني، بطولة النجمة رانيا يوسف والنجمة حورية فرغلي، من تصوير الأسبوع الثاني من مشاهد العمل.

وجمعت المشاهد الأولى بين نجوم وأبطال العمل: حورية فرغلي، رانيا يوسف، مادلين طبر، كمال أبو رية، وتم التصوير في إحدى الديكورات الخاصة داخل فيلا بطريق المنصورية.

وتدور أحداث مسلسل "سيما ماجي"، في إطار اجتماعي تشويقي حول الصراع الدائم بين الحب والمال كما يتطرق إلى الاضطرابات النفسية التي يعيشها البعض نتيجة الصدمات التي يمرون بها في الحياة.

مسلسل "سيما ماجي" بطولة: رانيا يوسف، حورية فرغلي، كمال أبو رية، مادلين طبر، محمد أبو داوود، سحر رامي، من تأليف حسان دهشان، مدير التصوير الدكتور محمد شفيق، وإنتاج OP Media الدكتور أحمد القصاص - الحسن هاشم، فوتوغرافيا أحمد ماهر، وإخراج تامر السعدني.