ياسمين عز تعلق على شائعات انفصال أحمد السقا ومها الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

علقت الإعلامية ياسمين عز ببرنامجها "كلام الناس" المذاع على قناة "Mbc مصر" على شائعات انفصال الفنان أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير الذي تم تداوله نت قبل رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

وقالت "ياسمين" عن شائعة انفصال السقا ومها الصغير: "ده كلاكيت 5 آلاف مرة يعني كلام قريناه قبل كده وطلع مش صح، والكلام ده اتردد بناءًا على منشور نشرته مها قالت فيه خاطرة من الخواطر قالت بمعناه انك مش هتقدري تستحملي الوجع والإهانة وفي الآخر عمرك هيضيع ومحدش هيشكرك والطلاق صعب بس الأصعب منه العيش بدون روح في جسد مطفي وهي عشان كتبت كده وبتقول للستات كده يبقى هي اتطلقت".

واستكملت ياسمين: "يعني أنا النهاردة لما أتكلم عن الحوامل يبقى أنا حامل، ليه كل حاجة أقولها أو غيري يقولها تلصق بينا كده مش هنتكلم عن حد، وهي مجرد فكرة جت في دماغها فكتبتها، وإيه الأهمية أن فلان أتطلق؟، وليه نقول على السوشيال ميديا ليه نقول لما ممكن نسكت".

وأضافت: "طلع السقا رجع يتكلم تاني وقال يا جماعة دي كذبة أبريل والكلام ده مالوش أي أساس من الصحة ودي المرة المليون اللي الراجل ينفي فيها خبر انفصاله عن مراته وتقريبًا بقى عنده صيغة ثابتة، ونسيب الناس في حالها يا جماعة".

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