شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم هشام ماجد بمهرجان روتردام للفيلم العربي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم روس عبد الفتاح مدير مهرجان روتردام للفيلم العربي، النجم المصرى هشام ماجد فى حفل توزيع جوائز الدورة الـ 24 عن مجمل أعماله الكوميدية..

وشهد حفل المهرحان فوز الفيلم التونسى المابين بجائزة أفضل فيلم وتسلمت الجائزة سناء بن شيخ العربى والتى شاركت فى بطولة الفيلم.

فيما منحت لجنة التحكيم الطفل آدم رغال والطفلة شهد رزاق وبطلة فيلم وداعا جوليا ايمان يوسف تنويه خاص لكل منهم.

فيما نال الممثل محمد الدوخى جائزة أفضل ممثل وعفاف بن محمود أفضل ممثلة، بينما نال الفيلم الفلسطينى الاستاذ، للمخرجة فرح نابولسى جائزة أفضل سيناريو ونال المخرج عادل الفاضلى جائزة أفضل مخرج.



ويشهد المهرجان عرض الفيلم المصرى "فاصل من اللحظات اللذيذة" إخراج أحمد الجندي، وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى.



الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى مع الفانتازيا الخيالية حول هشام ماجد الذى يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معاً حياة تعيسة، ويأتى لهما مخترع بأن هناك نسخاً أخرى منهما فى أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير فى علاقتهما التى تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

ويجتمع هشام ماجد وهنا الزاهد فى فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" للمرة الثانية فى السينما، حيث ينتظر الثنائى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتدور قصة رومانسية بين هشام ماجد وهنا الزاهد.

وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة من الفنانة المصرية بشرى، والفنانة السعودية الشيماء طيب، والفنان الهولندى المغربى المحجوب بنموسى، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية من المنتج المصرى معتز عبدالوهاب والإعلامى العراقى د. ضياء صبحى والمخرجة الهولندية هستر افرمارس.



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