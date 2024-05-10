نجمة شهيرة تستقبل مولودتها الرابعة في البيت وداخل حوض الإستحمام! (صور)

كتب امير فتحي في الجمعة 10 مايو 2024 03:48 صباحاً - أعلنت النجمة هيلاري داف عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، إنجابها مولودها الثالث من زوجها ومواطنها المغنّي ماثيو كوما.

هيلاري داف توّثّق ولادة طفلتها في الماء

ونشرت الفنانة الأميركية صورة الطفلة الثالثة التي استقبلتها من خلال الولادة المائية في منزلها يوم الجمعة، الثالث من أيار (مايو) الحالي، وسمّتها توونز ميدوّ بير Townes Meadow Bair.

وأضافت في تعليقها على المنشور من خلال حسابها الرسمي في تطبيق “إنستجرام“: “منذ أشهر طويلة، وأنا أحلم بضمّك بين ذراعيّ. الأيام الخمسة الماضية التي أمضيتها في التعرف إليك، والتحديق بك، وشمّ رائحتك، كانت بمثابة لحظات من السحر الخالص. نحن جميعاً نحبّك كما لو أنك كنت معنا منذ البداية”.

وتفاعل الجمهور مع الطريقة التي اختارتها داف من أجل استقبال طفلتها وهي الولادة في الماء، والتي باتت تنتشر في الفترة الأخيرة بين المشاهير بشكل كبير.

وشاركت داف صورة أخرى لطفلتها بعد الولادة والتي جاءت ملونة وظهرت فيها داف مع الطفلة الصغيرة وهي تحتضنها، وكان اللافت ملابس الطفلة التي كان عليها صورة حورية بحر والتي يبدو أن اختيارها لم يكن عبثًا بل اشارة لأن انجابها تم من خلال الماء

يُذكر أن هيلاري داف أنجبت ابنها البكر لوكا كروز من زواج سابق من لاعب الهوكي الكندي مايك كومري، وأنجبت الابنتين بانكس فيوليت وماي جيمس من ماثيو كوما.

من هي هيلاري داف؟

ممثلة أمريكية، ولدت بولاية تكساس، في 28 سبتمبر 1987. عملت في (فيلم Cheaper by the Dozen[2003] فيلم A Cinderella Story[2004] فيلم Agent Cody Banks[2003] فيلم Material Girls[2006] مسلسل Lizzie McGuire[2001]) * في عام 2003 أصدرت أول ألبوماتها الغنائية.

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