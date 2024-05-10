شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا عن دورها في فيلم شقو: كان دور راجل واخدته وهيبان في الجزء الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة يسرا، إن الشخصية التي تجسدها في فيلم شقو كان لرجل ولكن رشحنى الفنان عمرو يوسف، لدور لدكتور ولكن تم تحويل الشخصية لها، معقبة : "عجبتنى الشخصية في الفيلم واللى هيبان في الجزء الثانى".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي عبر برنامجها معكم المذاع على قناة أون:"مشهد تصوير التعبان على القفيش كنت مرعوبة وكان يتركب ولكن عملنا بجدا وكان ساقع جدا ودمه تقيل جدا ويروح يقرط عليا وميته من الخوف ولازم الصورة أكون فيها قليطة جدا".



وخلال اللقاء، تروي النجمة الكبيرة يسرا كيف عرض عمرو يوسف عليها الدور، وكيف استقبلت فكرة تقديم دور الشر بهذا الشكل لأول مرة خلال مشوارها الفني الكبير.

وتحدث الفنان عمرو يوسف حول كواليس التجربة التي تمثل عودته إلى شاشة السينما بعد غياب خمس سنوات.



أما كريم السبكي فيوضح كيف كان استقبال صناع العمل لنجاح الفيلم بشكل يفوق كل التوقعات، وحول خلفياته الرياضية التي أخرجت مشاهد الأكشن في الفيلم بهذا الشكل.