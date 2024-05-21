محمد سعد.. هل يستعيد "اللمبي" مجده الغائب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف النجم محمد سعد عن عودته للسينما بعمل سينمائي جديد، وذلك بعد خمس سنوات من الغياب عن السينما، من إخراج وائل إحسان، وينتظر الجمهور رؤيته في عمل ناجح مثل "اللمبي واللي بالي بالك، كركر".

أكد محمد سعد بأنه يشرف على كتابة سيناريو الفيلم بنفسه، مكثفاً جلسات التحضير للعمل مع وائل إحسان لاختيار الأبطال وتحديد موعدًا لبدء التصوير، للاستعداد لعرض الفيلم خلال عام 2025، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

محمد سعد

والعمل هو التعاون الثالث بين محمد سعد ووائل إحسان، فقد تعاون الثنائي سابقاً في فيلم "اللي بالي بالك"، والفيلم الشهير "اللمبي"، والذي من خلاله قدم سعد شخصيته الأشهر على الإطلاق "اللمبي" لأول مرة.

من ناحية أخري، أعلن الفنان محمد سعد، في تصريحات صحفية، عن قراره بتأجيل تصوير فيلمه "الوسيط"، بسبب انشغاله في التحضير لفيلمه الجديد مع المخرج وائل إحسان، والذي وصفه سعد بأنه سيكون مفاجأة للجمهور.

المخرج وائل إحسان

آخر أعمال محمد سعد

يذكر أن فيلم "الكنز" هو آخر عمل قدمه الفنان محمد سعد، في السينما قبل 5 سنوات، والذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم محمد رمضان، هند صبري، عبد العزيز مخيون، عباس أبو الحسن، نهى عابدين.

أما آخر ظهور لمحمد سعد على الشاشة التليفزيون كان خلال موسم 2023 الرمضاني، بمسلسل "إكسلانس"، بطولة محمد سعد، حسام داغر، ويزو، مصطفى درويش، جيهان خليل.