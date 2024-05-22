شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ: التيمة الشعبية حصان رابح دائماً والمعلم نجح لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة سهر الصايغ أن مسلسل المعلم الذى قدمته فى شهر رمضان الماضى مع النجم مصطفى شعبان، والذى إعتمد على التيمة الشعبية، كان له مكانة جيدة مع الجمهور، وحظى بمتابعة وتفاعل جيد من المتابعين رغم وجود أعمال أخرى تعتمد على الدراما الشعبية.

وأشارت سهر الصايغ خلال ندوة الخليج 365 إلى أن هناك أكثر من عامل ساهم فى نجاح مسلسل المعلم أولها النص، حيث كتب المؤلفين خلطة لطيفة موضحة: "بعيداً عن أن التيمة الشعبية تعد حصانا رابحا دائماً في دراما رمضان أو في الدراما عموماً، إلا أن السيناريو كان مكتوبا بشكل قريب جداً من الناس لأنه لم يعتمد على فكرة البطل الأوحد فقط، فالمعلم معروف أنه مسلسل مصطفى شعبان، لكن كان هناك شخصيات كثيرة ومختلفة.

دراما المعلم مليئة بالخطوط المتشابكة والمتداخلة

وتابعت سهر: "في دراما مسلسل المعلم تجد فيها الطيب والشرير والمتآمر والمتزوج من اثنين وغير ذلك، وهنا اختلاف الشخصيات عمل حالة حلوة مع المشاهد الذى يجد نفسه أمام خطوط كثيرة ومتشابكة ومتداخلة فى بعض وهذا جعل هناك أجواء مميزة مع المشاهد، بدلاً من وجود خط واحد طوال الأحداث، وأضف إلى ذلك خلطة المشاعر والأحساسيس التي ظهرت بين الشخصيات خلال الأحداث".

وشددت سهر الصايغ أن شعبية مصطفى شعبان أيضاً ساهمت في نجاح المسلسل، خاصة أنه مميز فى منطقة الدراما الشعبية قائلة: "مصطفى ما شاء الله متواجد في الدراما على مدار آخر 15 سنة تقريباً، فأصبح له مكانة حاصة في بيوت الناس وحجز لنفسه مكان عندهم، وتجد شريحة كبيرة تنتظر أعماله كل عام، فكل هذا ساعد على خروج المسلسل بهذه الجودة".

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.



النجمة سهر الصايغ



سهر الصايغ



سهر الصايغ



سهر الصايغ فى ندوة الخليج 365



سهر الصايغ فى ندوة الخليج 365



سهر الصايغ فى ندوة الخليج 365