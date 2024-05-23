السبت.. التنسيق الحضاري يقيم معرض مآذن وأجراس تعلو سماء مصر بالأمير طاز

ياسر رشاد - القاهرة - مآذن وأجراس تعلو سماء مصر .. تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني و بالتعاون بين الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وصندوق التنمية الثقافية يقيم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة معرض " مآذن وأجراس تعلو سماء مصر" المعرض الاستيعادي للفنانين المصورين جلال المسيري وبولس إسحاق ، الذي يقام احتفالا بمرور عام على صالون نفرتيتي الثقافي بقصر الأمير طاز ، وذلك في تمام السابعة مساء السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

يذكر أن صالون نفرتيتي قام بإعداده ست سيدات عملن في مجال الصحافة والإعلام هن السيدات " مشيرة موسي ، كاميليا عتريس ، وفاء عبدالحميد ، اماني عبدالحميد ، نيفين العارف ، فتحية الدخاخني.

التنسيق الحضاري يقيم ندوة "التخطيط العمراني والهوية المصرية وروح المعاصرة"



من ناحية أخرى، في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية للتدريب بمركز سقارة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس " محمد ابو سعده " ناقش الدكتور " كريم قطب رضوان" ، بإدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري في ثالث ايام تدريب مهندسي الأحياء بمركز سقارة للتدريب التابع لوزارة التنمية المحلية أربع محاضرات تتعلق بإحياء الهوية البصرية والطابع العمراني لأقاليم مصر من خلال شرح دليل الهوية البصرية للمدن المصرية.

حيث تم شرح مفهوم الهوية البصرية والطابع العمراني للمدن وأهميته في تحسين جودة الحياة وتعميق الانتماء الوطني متناولا قضية المصطلح لخلق تفاهم واتفاق حول مفاهيم الثقافة والهوية وروح المكان، كما تم عرض أهداف اللجنة المشكلة لدعم وخلق الهوية البصرية لمحافظات مصر ودور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري والجهات المختلفة المشاركة في إعداد دلائل أسس ومعايير الحفاظ على الطابع العمراني بالأقاليم المصرية.





وتناولت المحاضرة الثانية والثالثة الاستراتيجية العامة للتعامل مع الأحياء كدليل إرشادي لتحسين الصورة البصرية ودور الجامعات الإقليمية مع المحافظات في عمل الدليل المصور الذي يعتبر مرجعية للتعامل مع القضايا ذات الصلة. وكذلك شرح المنهجية المقترحة للدليل ومعايير دراسة الصورة البصرية والمكونات العمرانية للمناطق وأساليب تصنيفها بهدف وضع اشتراطات تتعامل وتضبط النواحي البصرية للعمران.

وفي نهاية اليوم التدريبي تم استعراض بعض التجارب والأمثلة التي هدفت لتحسين الصورة البصرية والنواحي المختلفة لعمران المدن بهدف رفع مستوى جودة الحياة بالمدن ودور الاشتراطات العمرانية لتحسين الانتاج العمراني للمدن وإحياء الهوية البصرية والطابع العمراني بالمدن.

