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شكرا لمتابعة خبر عن بمنتصف الحر الشديد.. شاب يلبس الفروة بسبب البرد في مرتفعات عسير .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - على الرغم مو ارتفاع درجات الحرارة، ظهر شاب في مقطع فيديو وهو يرتدي ملابس شتوية ثقيلة بسبب البرد في مرتفعات عسير .
وجاء الشاب في مقطع فيديو وهو يلتف قي الملابس الثقيلة خشية البرد وهو يقول :” الله يعيننا على ذا البرد .”
ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل حيث علّق أحدهم قائلاً:” ليش عسير ماتصير مكان الشركات والعمل، يعني ننقل لها كل اللي بالرياض، ومنها تخف زحمة الرياض ومنها نداوم يومياً بالجو الحلو.”