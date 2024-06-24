كنزي عمرو دياب | اعترافات مفاجئة عن طفولتها مع والدها وصفات ورثتها عنه

ياسر رشاد - القاهرة - كنزي عمرو دياب هي الابنة الثانية للهضبة بعد ابنته الكبرى نور، والتي تحدثت للمرة الأولى عن ذكريات طفولتها وصباها مع والدها، وتأثير نجاحه الغنائي على حياتها وسط أصدقائها ومعارفها.

تأثير عمرو دياب في حياة ابنته

سردت كنزي دياب عن ذكرياتها مع أغاني والدها وتأثيرها، قائلة:" أشعر بفخر كبير عندما استمع إلى كلا أصدقائي بأنهم يستمعون لأغانيه باستمرار بمختلف أجيال عائلتهم، وليس مجرد استماع فحسب بل يكونون معها ذكريات وحكايات عائلية خاصة.

وذكرت كنزي موقف مع إحدى أصدقائها المقربين أنها كانت ترقص مع جدتها عند استماعها لأغنية قمرين"، وحرصهما على الاستماع إلى النغمات الرومانسية في “وماله”

وأضافت:" تواجد أبي في المنزل أعطاني لوحة فنية جاهزة ليس مع الأغاني والموسيقى فقط بل الفن بشكلٍ عام، الأمر الذي جعلني مهتمة بعالم الأزياء والموضة، واللوحات الفنية والألوان، والاستماع إلى أنواع مختلفة من الموسيقى وتفضيل بعضها ورفض البعض الآخر، أبي كان دائمًا حريص على أن تكون نظرتي للأمور بهدوء وإتقان وتركيز وهو الشكل الذي يتبعه في عمله وورثته عنه .

واستطردت حديثها"أبي كان حريص دومًا منذ طفولتي على اتخاذ قراراتي بنفسي والتحدث معه باستمرار والتعامل معه براحة دون خوف، مما جعلني قادرة على اتخاذ القرارت في صبايا دون تردد أو الاعتماد على غيري بدون داعي"

يوميات حياتي.. المعرض الفني الأول لـ كنزي عمرو دياب

كانت قد افتتحت كنزي دياب العام الماضي، أول معرض فني لها في لندن بعنوان ""يوميات حياتي" بمشاركة صديقتها كريستينا، وذلك بحضور والدها الذي حرص على دعم ابنته في خطواتها الفنية.

المعرض يهدف لدعم مواهب الفتيات العربيات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في جميع المجالات، وشهد المعرض مجموعة من التصميمات الفنية لفنانات شابات من مختلف البلدان .

نبذة عن كنزي عمرو دياب

كنزي دياب هي الابنة الثانية لـ عمرو دياب من طليقته مصممة الأزياء زينة عاشور، ولديها شقيقان توأم جنا وعبد الله، يعيشون سويًا في لندن مع والدتهم ويحرصون على قضاء العطلات مع والدهم بين مصر والإمارات.

أما الابنة الكبرى لـ عمرو دياب هي نور من طليقته شيرين، وحدث طلاقهما وهي في في العام الثاني من عمرها، وتعيش في لندن بمفردها، وعلاقتها جيدة بأخوتها ووالدتهم زينة عاشور.