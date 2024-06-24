شكرا لمتابعة خبر عن مقيم يروي قصة واقعية عن كرم المملكة بعد دخوله المستشفى.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى مقيم لبناني قصة واقعية عن كرم المملكة وشعبها، وذلك بعد مرضه وذهابه إلى المستشفى للعلاج.

وقال المقيم خلال مقطع فيديو، في أحدي الأيام، كنت في السعودية وشعرت بأعراض مرضية شديدة، فقررت الذهاب إلى المستشفى للحصول على العلاج اللازم، وعندما وصلت إلى الطوارئ، كان هناك طبيب سعودي ينتظر لمعالجة المرضى.

عندما دخلت الغرفة، لاحظت أن الطبيب يعاني من الإرهاق والتعب الشديد، ولكنه لم يظهر ذلك، وبعدما قام بفحصي اتضح أن التشخيص جلطة نصفية، وكان الاهتمام كبير والدكاترة ماخلو شئ إلا عملوه.

وتابع قائلاً : “في وسط التشخيص والعلاج كل ما كنت أفكر فيه هو كيف بدي أدفع حساب المستشفى وبعدما إنتهى كل شئ أعطوني دواء ثمنه 20 ألف ريال غير باقي المصاريف، فكيف بدي أدفع فرفضت هذا الدواء ولكن بالنهاية طلع كل هذا بدون مقابل.