"روكي الغلابة" يعيد دنيا سمير غانم إلى عالم السينما

ياسر رشاد - القاهرة - تعيش الفنانة دنيا سمير غانم، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية بسبب فيلمها الجديد "روكي الغلابة" للمخرج أحمد الجندي.

ويعتبر فيلم "روكي الغلابة"، بمثابة عودة للنجمة دنيا سمير غانم في السينما بعد غياب عامين، حيث إن آخر ما قدمته فيلم "تسليم أهالي" عام 2022 وشاركها البطولة الفنان هشام ماجد.

قصة فيلم روكي الغلابة

وتدور أحداث فيلم "روكي الغلابة" في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم، خلاله شخصية البودي الجارد الخاص للفنان محمد ممدوح ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم روكي الغلابة

ويشارك فيلم "روكي الغلابة"، بجانب دنيا سمير غانم، كل من: "بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد ممدوح الشهير بـ"تايسون"، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

وكان الفيلم يحمل اسم الجارداية، وتشارك كايلا رامى رضوان ابنة دنيا في العمل، وتجسد شخصيتها في الطفولة.

وكانت دنيا قد بدأت التصوير بعد إجازة عيد الفطر لكن توقف التصوير لارتباط بطل الفيلم محمد ممدوح بتصوير مشاهده في فيلم "أولاد رزق".

دنيا سمير غانم تروج لفيلم "روكي الغلابة"

وكانت روجت الفنانة دنيا سمير غانم لفيلمها الجديد "روكي الغلابة"، وشاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي "انستجرام"، صورة لها من كواليس العمل، وظهرت داخل حلبة الملاكمة، وهي ترتدي أزياء الملاكمة أيضًا، وعلقت على الصورة قائلة: "فيلم روكي الغلابة صيف 2024 إن شاء الله".

رامي رضوان يهنئ زوجته بالفيلم

حرص الإعلامي رامي رضوان، على تهنئة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم على فيلمها الجديد "روكي الغلابة"، المقرر عرضه في السينمات صيف عام 2024.

ونشر "رضوان"، صورة لزوجته دنيا من كواليس تصوير فيلم "روكي الغلابة"، عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، وكتب: "مبروك حبيبتي وياريت نفصل تماما ما بين روكي في اللوكيشن ودنيا في البيت مبروك يا حلويييين..هتكسروووا الدنيا بإذن الله".

آخر أعمال دنيا سمير غانم

وآخر أعمالها في السينما فيلم "تسليم أهالي" مع النجم هشام ماجد، وعرض عام 2022، وشارك في بطولة العمل كلا من : "دلال عبد العزيز، بيومى فؤاد، عبد الله مشرف وأخرون، إخراج خالد الحلفاوى.

وتدور احداث الفيلم في إطار كوميدي، وخلال حفل زفاف والده على والدتها، يكتشف خليل وزاهية سرًا خطيرًا يقلب حياتهما رأسًا على عقب خلال رحلة مليئة بالمفارقات الغير متوقعة.