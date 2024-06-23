شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش بعد إصابتها بالسرطان: انتهيت من العلاج الإشعاعي وأتلقى الكيماوي والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة كندة علوش خلال مشاركتها فى بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عن إصابتها بسرطان الثدي، وذلك خلال مشاركتها فى بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلى عبر قناتها على يوتيوب، وأوضحت كندة علوش أنه مرت سنة وشهر على اكتشافها الإصابة بسرطان الثدي، وأنها تتلقى حاليا جزءا متبقيا من جرعات الكيماوى والهرمونى وذلك بعدما انتهت من العلاج الإشعاعى.

وأكملت كندة علوش أن الورم السرطانى فى ثديها، كان عبارة عن عقدة متشعبة وهو أمر لا يصلح فيه عملية الاستئصال وإنما يجب تلقى العلاج الكيماوى أولا للحد من حجم الكتلة وعندما يصغر حجمها يتم استئصالها.

وكانت قد قالت كندة إنها بعد 9 أشهر من ولادة ابنها "كريم" بدأت تشعر بآلام أثناء الرضاعة، فتوقفت عن الرضاعة الطبيعية.

وأضافت: "استمر الألم 5 أشهر بعدها ولم يتوقف، فقررت عمل فحص للثدي، وحينها علمت بوجود أكثر من ورم خبيث.. ولما عرفت بإصابتى بالسرطان قعدت متنحة شوية، بس ما انهارتش وما عيطتش".

وتابعت كندة: "ربنا نزّل عليا من أول ثانية سكينة وطمأنينة رهيبة من وقتها، وبقالى سنة وشهر بتلقى العلاج الكيماوي، وعمرو جوزى كان بيصر ييجى معايا جلسات الكيماوي، وكنت بقرأ قرآن خلالها".

واختتمت كندة علوش تصريحاتها قائلة: "قررت أعيش حياتى بشكل طبيعي، لأن أولادى صغيرين فما ينفعش أدخل أجواء المرض للبيت.. وكنت بسيبهم فى المصيف كل أسبوع آجى أخد جرعة الكيماوى وأرجع فى نفس اليوم.. وده كان شيء مرهق جدا".