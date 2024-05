«الأصدقاء الخياليين -IF ومملكة كوكب القرود» يتصدران إيرادات السينما العالمية

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت مجموعة من الأفلام السينمائية العالمية شباك تذاكر دور العرض خلال الأسبوع الحالى، وتقدمهم فى المركز الأول فيلم الأنيميشن والدراما الكوميدى «الأصدقاء الخياليين – IF»، أعلى قمة الإيرادات فى أول أسبوع من طرحه، محققًا 35 مليون دولار، وبلغ إجمالى إيراداته عالميًا 59 مليون دولار، ويعُد الفيلم الأكثر انتشارًا وجماهيريًا فى شباك تذاكر السينما العالمية هذا الأسبوع.

أحداث الفيلم تدور حول فتاة مراهقة تمر بمرحلة مضطربة وصعبة فى حياتها، حتى تبدأ فى رؤية الأصدقاء الخياليين المهجورين من قبل أصدقائهم بعد بلوغهم، فتسعى لمساعدة هذه المخلوقات على العثور على أصدقاء جدد.

فيلم «الأصدقاء الخياليين - IF»، من تأليف وإخراج جون كراسينسكى، وبطولة رايان رينولدز، وجون كراسينسكى، وإيميلى بلانت، ومات ديمون، وستيف كاريل، واخرين.

وتنازل الجزء الرابع من سلسلة أفلام الأكشن والمغامرة والخيال العلمى «مملكة كوكب القرود - Kingdom of the Planet of the Apes»، عن صدارة شباك تذاكر السينما العالمية، فى ثانى أسبوع من طرحه، بعد صدارة مؤقته فى الأسبوع الماضى، محققا 26 مليون دولار، وبلغ إجمالى إيراداته عالميًا 237 مليونًا و539 ألف دولار.

وتبدأ أحداث الفيلم بعد مرور العديد من السنوات على فترة حكم «سيزر»، حيث يظهر قرد صغير وسط العالم الجديد، ويتخذ العديد من القرارات التى ستغير مستقبل القردة والبشر إلى الأبد.

الفيلم من تأليف ريك جافا، وجوش فريدمان، وباتريك آيسون، وإخراج ويس بال، وبطولة فيريا آلن، وكيفين دوراند، واستطاع فيلم الرعب «الغرباء: الفصل الأول - The Strangers: Chapter، أن يتواجد فى المركز الثالث بأول أسبوع من طرحه، محققًا 12 مليون دولار عالميًا.

الفيلم من تأليف آلان فريدلاند، وألان ر. كوهين، وإخراج رينى هارلن، وبطولة مادلين بيتسك، وراشيل شينتون، وتدور أحداثه حول زوجان شابان ينطلقان فى رحلة عبر البلاد بحثًا عن بداية جديدة، وتجبرهما الظروف على التوقف والإقامة فى نزل بـ«أوريجون»، لتتحول حياتهما إلى كابوس.

وهبط فيلم الأكشن والدراما الكوميدى «كبش الفداء The Fall Guy» إلى المركز الرابع، محققا فى ثالث أسبوع من طرحه 8 ملايين دولار و450 ألفًا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميًا 127 مليون دولار و566 ألفًا.

الفيلم من تأليف درو بيرس، وجلين أ. لارسون، وإخراج ديفيد ليتش، وبطولة رايان جوسلينج، وتدور أحداث الفيلم حول مؤدى المشاهد الخطيرة «كولت سيفرز»، والذى اضطرته ظروفه الصحية للاعتزال الابتعاد عن الساحة الفنية، ويحاول العودة من خلال فيلم ضخم تقوم بإخراجه حبيبته السابقة.

ومن الأفلام التى تنازلت عن مكانتها، فيلم الرياضة والدراما الرومانسى «المتنافسون «Challengers، الذى هبط إلى المركز الخامس فى رابع أسبوع من طرحه، محققًا مليوني دولار و941 ألفًا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميًا 78 مليونًا و710 آلاف دولار.

الفيلم من تأليف جوستين كوريتزكس، وإخراج لوكا جواداجنينو، وبطولة زندايا، وجوش أوكونور، ومايك فايست، وجيك جينسن، وآى جاى ليستر.

وتدور أحداث العمل حول 3 من لاعبين التنس، كانوا أصدقاء فى طفولتهم، ويلتقون مجددا فى منافسات بطولة كبيرة.

واستطاع فيلم السيرة الذاتية والدراما والموسيقة «العودة إلى الأسود - Back to Black»، أن يتواجد بالمركز السادس فى أول أسبوع من طرحه، محققًا مليوني دولار و850 ألفًا، وبلغ إجمالى إيراداته عالميًا 39 مليون دولار و426 ألفًا.

وتراجع فيلم الرعب «التاروت - Tarot»، إلى المركز السابع، فى ثالث أسبوع من طرحه، محققا مليوني دولار، وبلغ إجمالى إيراداته عالميًا 29 مليونًا و933 ألف دولار.

الفيلم من تأليف وإخراج أنّا هالبرج، وسبينسر كوهين، وبطولة أفانتيكا، وأولوين فويرى، وهارييت سلاتر، وآخرون، وتبدأ أحداث العمل عندما تجتمع مجموعة من الأصدقاء لممارسة لعبة التاروت، ويرتكب أحدهم خطأ بقواعد اللعبة مما يتسبب فى استحضار روح شريرة تجعل حياتهم جميعًا فى خطر.

كما تراجع فيلم الخيال العلمى والمغامرة والأكشن «جودزيلا وكونج: الإمبراطورية الجديدة - Godzilla x Kong: The New Empire»، إلى المركز الثامن بالقائمة، فى ثامن أسبوع من طرحه، محققًا مليونًا و710 آلاف دولار، وبلغ إجمالى إيراداته عالميًا 561 مليون دولار.