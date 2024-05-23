شكرا لقرائتكم خبر عن بنسيون دلال وقصر الباشا والست..أفلام تدخل مواقع التصوير قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد عدد من الفنانين لدخول مواقع التصوير خلال الفترة المقبلة حيث يدخل 3 أفلام للتصوير دفعة واحدة، وهم فيلم "الست" بطولة النجمة منى زكى ومحمد فراج، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج سينرجى فيلمز حيث يجرى المخرج مروان حامد التحضيرات ومعاينة أماكن التصوير حاليا للبدء في تصوير الفيلم، عقب الانتهاء من كافة التفاصيل والتعاقد مع باقى الفنانين .

كما يستعد الفنان بيومى فؤاد مع المخرج شادى الرملى والمؤلف إيهاب بليبل لتحضيرات الفيلم المقرر انطلاق تصويره الأيام المقبلة، "بنسيون دلال" حيث تعاقدت الشركة مع كلا من كريم عفيفى، ومحمود حافظ وعدد كبير من الفنانين.



كما يستعد الفنان أحمد حاتم لتصوير فيلمه الجديد قصر الباشا مع النجم حسين فهمى، وإخراج محمد بكير، وتأليف محمد ناير، ويشارك في بطولة العمل كلا من أسماء أبو اليزيد ونبيل عيسى وأخرون .