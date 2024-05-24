محكمة النقض المصرية تؤيد حكم حبس منة شلبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قضت محكمة النقض المصرية، بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بحبس الفنانة منة شلبي سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 10 آلاف جنيه، في القضية التي اتهمت فيها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، أثناء عودتها من الخارج.

كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس منة شلبي سنة واحدة وتغريمها 10 آلاف جنيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعدما أحالتها النيابة العامة، في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2022 للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، وفي اليوم التالي حددت محكمة الاستئناف جلسة الخميس 5 كانون الثاني (يناير) لبدء أولى جلسات محاكمتها.

وذكرت النيابة العامة أن قائمة أدلة الثبوت تتضمن شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبة بمحل ضبطها بمطار القاهرة الدولي، إلى جانب ما أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات التي تم العثور عليها بحوزتها.