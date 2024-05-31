توضيح رسمي حول مشاركة ڤان دام في بطولة فيلم سينمائي مع محمد رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تردّدت أنباء خلال الأيام الماضية، تفيد باستعداد النجم العالمي جون- كلود ڤان دام للتعاون مع النجم المصري محمد رمضان، في بطولة فيلم سينمائي جديد، وجاء ذلك بعد زيارته في الأسبوع الماضي للمملكة العربية السعودية، حيث توقّع محبوه في العالم العربي أنه يحضّر لعمل فني جديد.

وكشف وليد التلباني، المستشار الإعلامي للنجم العالمي، في تصريحات صحفية عن حقيقة الأمر، حيث أوضح أن زيارته للمملكة العربية السعودية، ليست من أجل العمل، ولكن جاءت بدعوة من المستشار تركي آل الشيخ، لحضور مباراة الملاكمة التاريخية بين تايسون فيوري وألكسندر أوزيك.

أما بخصوص تعاونه مع رمضان، فأوضح أن الأمر كله جاء نتيجة سؤال حول مَن الشخصيات الفنية في الشرق الأوسط التي يرغب في التعاون الفني معها، فذكر اسمي الفنان محمد رمضان، ولاعب كمال الأجسام بيغ رامي، موضحاً أنه إذا فكّر في الأمر فسيكونان هما المرشحان أولاً.

مستشار ڤان دام أكّد أنه يحب الشرق الأوسط، والتعامل مع المشاهير فيه، بخاصة مَن يتمتعون بصفات التطلّع إلى العالمية، والعمل على أنفسهم من أجل التميز، ويجد تلك الصفات في الاسمين السابقين، كما كشف عن أنه سبق التعامل مع رمضان، وأُعجب بلباقته في الحديث وطموحاته الواسعة.

واختتم التلباني حديثه بأنه إذا طلب منه ڤان دام، ترشيح اسم فنان مصري يتعاون معه في مشروعه الذي يرغب في تقديمه لجمهوره الشرق الأوسط، سيكون الفنّان أحمد العوضي، الذي بات يتمتع بشعبية واسعة، ويعمل على تطوير نفسه، إضافةً إلى أنّه أصبح بطلاً للفن الشعبي، ويمارس رياضة الملاكمة التي تؤهّله للمشاركة في هذا المشروع.