مريم الجندي تنضم لفريق عمل مسرحية "ميمو" بطولة أحمد حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

كشفت الفنانة الشابة مريم الجندي، عن انضمامها لفريق عمل مسرحية "ميمو" بطولة الفنان أحمد حلمي والتي بدأ عرضها مؤخرًا في مصر بالتزامن مع موسم عيد الأضحى بعد نجاح عرضها الأول في المملكة العربية السعودية.

ونشرت مريم الملصق الدعائي الخاص بها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "احذروا من أنضم لعائلة ميمو؟.. أنا في غاية السعادة لمشاركة المسرح مع أحمد حلمي وبعض من نجومي المفضلين، شاهدونا كل خميس وجمعة".

كما أعلنت الفنانة أسماء جلال خلال الساعات القليلة الماضية، انضمامها لفريق عمل مسرحية "ميمو" عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وجاءت أسماء بديلة للفنانة هنا الزاهد بسبب انشغالها بأكثر من عمل فني خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن، مريم الجندي شاركت مؤخرًا بعدد من الأعمال الدرامية التي تم عرضها بموسم دراما رمضان 2024، وهما مسلسل "العتاولة" بطولة الفنان أحمد السقا، ومسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد عادل إمام.

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