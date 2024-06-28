تركي آل الشيخ يعلن طرح تذاكر نزال Riyadh Season Card بين جوشوا ودوبوا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن طرح تذاكر نزال Riyadh Season Card بين أنتوني جوشوا ودانييل دوبوا.

ونشر تركي آل الشيخ، بوستر للمباراة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "تُطرح تذاكر نزال Riyadh Season Card بين أنتوني جوشوا ودانييل دوبوا الساعة الثانية مساءً بتوقيت السعودية والساعة 12 بتوقيت المملكة المتحدة عبر منصة ticket master ".

وكان "آل الشيخ" نشر في وقت سابق عبر حسابه على "فيسبوك"، بوستر مجمع لأبطال نزال موسم الرياض في لندن، معلنًا موعد أول مباراة، وعلق: "ليلة تاريخية بانتظارك، تقام بطاقة موسم الرياض بين الملاكمين البريطانيين أنتوني جوشوا ودانيال دوبوا على ملعب ويمبلي في لندن يوم 21 سبتمبر 2024".

وفي تدوينة أخرى، كتب: "استعدوا لستة نزالات قوية بالـ Undercard مع أبطال الملاكمة العالميين، على استاد ويمبلي في لندن في نزال موسم الرياض يوم 21 سبتمبر 2024".

يذكر أن، المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن عن إقامة عدد من الفعاليات الترفيهية بالتزامن مع إقامة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالمملكة، والتي تشمل 6 مسرحيات، والعديد من الحفلات الغنائية.