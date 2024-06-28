أحمد هارون يفجر مفاجأة: فنان كبير طلب يصور مشهد الخيل بدلًا مني في "سهر الليالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحدث الفنان أحمد هارون، عن كواليس مشاركته في فيلم "سهر الليالي"، والصعوبات التي واجهها أثناء التصوير.

وقال "هارون"، في لقائه ببرنامج "كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز والذي يذاع على قناة "Mbc مصر، اليوم الخميس، إن المخرج هاني خليفة تحدث معه حول جملة يقولها في الفيلم وهي "أنت أحسن فارس (جوكي) في مصر"، مرادفًا: "في فنان كبير كان شايف نفسه إنه أحسن جوكي في العالم وأنا مينفعش أطلع أقول الجملة دي".

وأضاف، أن الفنان اقترح إعادة تصوير المشاهد التي قمت بتصويرها مع الخيل، ووضع اسمه في "التتر" كنوع من الشكر.

ومن جانبها، علقت الإعلامية ياسمين عز، قائلة: "ده الفنان أحمد السقا والجميع عارف القصة".

وأكمل "هارون" حديثه، قائلًا: "لما مش هطلع مش بصوتي ومش باسمي ومش راكب حصان اية اللي فاضل تاني أعمله في الدور، ودي كانت أول فرحتي وكل ده عدى ومحدش حس بيه، والظريف أنه ده كان في توقيت ظهوري موديل في كليب للمطربة أصالة".

وأتم: "هاني خليفة رفض وقال للفنان إنه اختارني عشان ببكب خيل كويس ومفيش داعي إنه يعيد المشاهد أو يجيب دوبلير يشوه الشخصية".

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