شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة يحيى حفلا غنائيا في ساقية الصاوي 20 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي المطرب عبد الباسط حمودة يوم 20 شهر يونيو الحالي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي، ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه الشعبية التي يحبها جمهوره.

وقدم مؤخرا المطرب عبد الباسط حمودة تتر مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفي شعبان، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، على قناة الحياة في شهر ومنصة Watch it الرقمية.

يذكر أن عبد الباسط حمودة قدم مؤخرا الأغنية الدعائية لفيلم "الاسكندرانى"، الذي عرض في السينمات المختلفة، بعنوان "أنا وابني"، وهي من كلمات جمال بخيت، وألحان شريف حمدان، وتوزيع طه الحكيم.

وأعرب حمودة عن سعادته بهذه الأغنية، قائلا لـ"الخليج 365": "سعادتى لا توصف لتقديم أغنية فى فيلم الإسكندرانى لأسباب كثيرة أولاً لأنه تربطنى علاقة صداقة طيبة بالنجم احمد العوضى وأنا أحبه جدًا وهو يحبنى، وثانيًا لأن الاغنيةمن كلمات الشاعر الكبير جمال بخيت وألحان الموسيقار الكبير شريف حمدان بالإضافة إلى أن الفيلم إخراج المخرج الكبير خالد يوسف".

فيلم "الإسكندراني" من إخراج المخرج خالد يوسف، وهو مستوحى من رواية بنفس الاسم للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة. يشمل فريق العمل على النجوم أحمد العوضي، زينة، عصام السقا، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، ورحاب الجمل.و من إخراج خالد يوسف، وتم إنتاج الفيلم بالتعاون بين شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي وروتانا ستديوز.

