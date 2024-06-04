الفساتين الموردة تكسو إطلالات المشاهير في هذا الموسم

ميرنا وليد - بيروت - اتجهت الموضة في موسم الصيف هذه السنة بأغلبها للفساتين الموردة بألوان متعددة، والتي تعكس أجواء الصيف المنعشة.

التعليق الأول من هبة نور على انتشار الفيديو الخادش الذي نسب إليها



ولجأت أغلب الممثلات والفنانات للاعتماد هذه الموضة في إطلالتهن، مثل الممثة التونسية درة، والمثل المصرية هنا الزاهد، وغيرهما.

وظهرت درة التونسية في إحدى إطلالاتها، بفستان مورد، تميز بورود باللون الزهري والأبيض مع الأغصان الخضراء، وجاء الفستان بقصة وباكمام طويلة، مع ياقة عالية وذيل خلفي طويل.

أما الممثلة المصرية ياسمين صبري، فظهرت بإحدى إطلالاتها، بفستان من الحرير الأبض، جاء مزينا بالأزهار الوردية والحمراء، وبقصة طويلة ومنسدلة وواسعة، من "Mary Katrantzou".

كما ارتدت الممثلة المصرية هنا الزاهد فستان قصير بالألوان الابيض والأصفر والأضخر، جاء بنقشة مزينة بالورود الصفراء مع الأوراق الخضراء، وبقصة محددة الخصر مع حمالات عريضة، من تصميم "Dolce & Gabbana".

وفي إطلالة أخرى، ظهرت هنا الزاهد بفستان باللون الأزرق، مزينا بطبعات من الورود الزهرية، جاء محدد الخصر بنمط الكورسيه، مع طبقات الكشكش المموج من توقيع " Zimmermann".

أما دانا الحلاني، فارتدت فستان طويل باللون البيج، ومزينا بورود صغيرة ملونة، جاء الفستان بقصة واسعة ومححدة الخصر، ومع تفصيل الثنيات المجعدة.

