ليلى عبد اللطيف لـ عمرو أديب:" انفصال هنادي مهنا عن زوجها أحمد خالد صالح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت سيدة التوقعات اللبنانية "ليلى عبد اللطيف" ضيفة على برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب ويذاع على قناة "Mbc مصر".

وتحدثت "ليلى" عن العديد من التوقعات الخاصة بنجوم الفن منها إمكانية عودة الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز ومشاركتهما في عمل جديد يحقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.

وفاجأت "ليلى" الإعلامي عمرو أديب وتنبأت بانفصال الفنانة هنادي مهنا عن زوجها الفنان أحمد خالد صالح، قائلة:" انفصال هنادي مهنا عن زوجها أحمد خالد صالح بشكل نهائي".

وحلت "ليلى عبد اللطيف" ضيفة على برنامج "العرافة" تقديم بسمة وهبة وعرض على قناة "النهار" في شهر رمضان الماضي، وكشفت خلاله عن اللغط الذي تثيره بين الأوساط الفنية والثقافية بالعديد من توقعاتها التي دائمًا ما تأتي في محلها منها توقعها انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها السابق الفنان حسام حبيب، إلى جانب تطرقها للحديث عن علاقتها بملوك وعشائر الجن، وعلاقتها بنجوم الوسط الفني اللبناني.

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