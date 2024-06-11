شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد حمدى يعلن وفاة والدته.. وأصدقاؤه يقدمون له التعازى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المخرج محمد حمدى وفاة والدته، من خلال منشور عبر حسابه الشخصى فيس بوك، حيث كتب محمد حمدى: "البقاء لله توفيت والدتى الحبيبة"، وانهالت التعازى من أصدقائه على فيس بوك.



المخرج محمد حمدي

محمد حمدى مخرج سينمائى قدم العديد من الأفلام على مدار السنوات الماضية من أبرزها "محترم إلا ربع" و"سالم أبو أخته"، و"صابر جوجل" و"بيكيا" والأربعة أفلام بطولة محمد رجب، كما قدم فيلم "جو اللعبة" بطولة مصطفى قمر وإخراج ريهام عبد الغفور، وفيلم "31 / 12" بطولة علا غانم وادوارد وأشرف مصيلحى ومروة عبد المنعم.

وقدم محمد حمدى تجربتين في التليفزيونيتين من خلال مسلسل "شطرنج" بأجزائه الثلاثة بطولة نضال الشافعى ووفاء عامر وحازم سمير وفراس سعيد وميس حمدان وحمزة العيلى وعمرو مهدى وأميرة نايف وهبة السيسى ودنيا عبد الغزيز، و"تماسيح النيل" بطولة ريهام سعيد وعماد رشاد وجميل راتب وجهاد سعد وجيهان قمرى وغنوة محمود ولمياء الأمير وإنجى عبد الله.

وكان آخر أعمال المخرج محمد حمدى، فيلم الورشة الذى تم عرضه فى ديسمبر من عام 2021، وهو من بطولة نضال الشافعي، سهر الصايغ، محمد جمعة، أحمد الشامي، حمزة العيلي، نور الكاديكي، مادلين طبر، علا رامي، أحمد صيام، فريدة الجريدي، أحمد حلاوة، حنان سليمان وعدد من الوجوه الجديدة، ومن تأليف حسام موسى.