شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. 3 مصابين في سقوط حافلة من أعلى أحد الجسور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب 3 أشخاص وتهشمت 6 سيارات في منطقة التجمع الخامس المصرية، إثر حادث سقوط حافلة من أعلى جسر أربيلا، ما تسبب في تهشم السيارات.

وكشف الفحص والمعاينة عن اختلال عجلة القيادة بيد سائق الحافلة بسبب السرعة زائدة، الأمر الذي أدى إلى سقوطه من أعلى الكوبري.

وأعلنت السلطات نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ورفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات. تفريغ الكاميرات وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث، واستعجال تحريات الأجهزة الأمنية لبيان سبب الحادث واستجواب قائد الأتوبيس، مع إجراء تحليل مخدرات له، لبيان ما إذا كان يقوده تحت تأثير المخدرات من عدمه وكذلك سؤال المصابين.