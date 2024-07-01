شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. رياح مثيرة للأتربة والغبار على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

كما نبه من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.

كما لا يُستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، تصل إلى40 كم /ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة البحر:خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.