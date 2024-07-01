شكرا لقرائتكم خبر عن ردًا على الهجمات المتزايدة.. زيلينسكي يطلب منحه "الحرية" في ضرب العمق الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي داعمي بلاده الغربيين إلى منح الجيش الأوكراني الحرية للرد على الضربات الروسية، في ظل العدد المتزايد من الهجمات الروسية على بلاده.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية عبر الفيديو مساء الأحد: "كلما أسرع العالم بمساعدتنا في التعامل مع الطائرات الروسية التي تسقط تلك القنابل، استطعنا مهاجمة البنية العسكرية الروسية والمطارات العسكرية الروسية وكلما اقتربنا من السلام".

وكان الجيش الأوكراني يطالب منذ فترة طويلة الغرب بمنحه التصريح لمهاجمة القواعد الروسية والقواعد الجوية بأسلحة ثقيلة داخل روسيا بعيدًا عن خط المواجهة.

وحتى الآن، تسمح الدول الغربية لأوكرانيا باستخدام الأسلحة والذخيرة التي تقدمها لها بالقرب من خط المواجهة وفي المنطقة الحدودية مع روسيا.

وكانت أوكرانيا تعتمد في هجماتها على المناطق النائية الروسية على المسيرات المنتجة محليًا، التي تفتقد لفاعلية الصواريخ الأكثر تقدمًا القادمة من الخارج. المزيد من المساعدات وشكا زيلينسكي في وقت سابق، من استمرار الهجمات الروسية، وطالب مجددًا الغرب بتقديم المزيد من المساعدات في مجال الدفاع الجوي.

وخلال الأسبوع الماضي فقط، أسقطت روسيا 800 قنبلة انزلاقية فوق أوكرانيا، حسبما أعلن زيلينسكي في كييف مساء الأحد.

كما نشر مقطع فيديو يظهر الدمار الشديد والحرائق في مناطق خيرسون ودنيبرو وأوديسا وزابوريجيا بالإضافة إلى مناطق أخرى.

وقال زيلينسكي "أوكرانيا في حاجة إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي، نحتاح إلى مساعدة قوية من شركائنا".

وأضاف أن أوكرانيا تحتاج أيضًا إلى وسائل لإسقاط المقاتلات الروسية.