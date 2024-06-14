ويزو عن انتقادات "السوشيال ميديا" للفنانين: "مفيش معايير ومش فاهماهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو" ضيفة على برنامج "الراديو بيضحك" على إذاعة "الراديو 90 90" وتحدثت خلاله عن العديد من الموضوعات منها علاقتها بنجوم ونجمات الوسط الفني، وعن مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أسرار وكواليس حياتها الشخصية التي كشفت عنها لأول مرة.

وعن رأيها في انتقادات "السوشيال ميديا" مؤخرًا للفنانين قالت: "بشوف أكونتات على السوشيال ميديا بتحلل المسلسلات وتنتقدها، هي مش دي دراسة؟، إيه مقاييس النجاح والفشل بالنسبة لهم؟، إيه مقاييس الحاجات الكويسة والحاجات الوحشة، نفسي يبقى ليها مقياس، مفيش معايير للسوشيال ميديا وأنا مش فاهماهم".

يذكر أن الفنانة دينا محسن تشارك بفيلم "اللعب مع العيال" بطولة الفنان محمد عادل إمام والذي بدء عرضه مؤخرًا بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى.

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