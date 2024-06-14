شكرا لقرائتكم خبر عن المهن التمثيلية تحذر من التعامل مع الورش التمثيلية وتعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت نقابة المهن التمثيلية متمثلة في الدكتور أشرف زكي، من التعامل مع أي كيانات تروج لورش التمثيل أو أي اختبارات تخص مجال التمثيل، مؤكدة أن النقابة لا تعترف بها وستتخذ كل الإجراءات القانونية ضد مثل هذه الكيانات.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية نفي مؤخرًا، عن علاقة النقابة بأي ورشة من الورش التي يتم الإعلان عنها والترويج لها، مشيرًا إلى أن النقابة لا تعترف بها.

وفي سياق مختلف شارك الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تكريم الفنانة سميحة أيوب أمس الأربعاء، حيث قال الفنان أشرف زكى خلال حفل تكريم الفنانة سمحية أيوب داخل دار الأوبرا على خشبة المسرح الصغير، إنها تاريخ مصر ورمز من رموز الفن في العالم العربي، مضيفا:" اتعلمت منها الإدارة والإخلاص وحب الناس، وأدارت المسرح القومي بقوة".

واستمرارا لفعاليات الثقافة المصرية الهادفة إلى الاحتفاء برموز الإبداع وتكريمهم عقدت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد اليوم ضمن نشاطها الثقافى والفكرى أمسية من سلسلة بهجة الروح بعنوان "سيدة المسرح وسيدة القلوب"، تكريما للفنانة القديرة سميحة أيوب، وخلال الأمسية أهدت الدكتورة لمياء زايد رئيسة الأوبرا درع تكريم لسيدة المسرح العربى سميحة أيوب تقديرا لمشوارها الفنى المضىء الذى حققت من خلاله مكانة متفردة في قائمة المبدعين .