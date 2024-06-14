شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون تقدم أغنيتي زفة شبيك لبيك وهب السعد إهداءً للعرسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت النجمة الأردنية ديانا كرزون كل محبيها ومتابعيها وعشاق الفرح في العالم العربي بعملين غنائيين خاصين بالعرسان تزامنًا مع حلول فصل الصيف وقبل عيد الأضحى المبارك.

وأهدت ديانا كرزون أغنيتي الزفة التي قدمتهما من التراث الأردني والخليجي لكل العرسان في الوطن العربي مؤكدةً أنها رغبت بإحياء التراث من خلال هذين العملين اللذين تم تطويرهما سواء من خلال الكلمات او الألحان والتوزيع الموسيقي.

وكانت الأغنية الأولى "زفة شبيك لبيك" لحن مطور من الفلكلور وكتب كلماتها الشاعر الغنائي رائد الشطناوي وأعاد توزيعها الموسيقي محمد القيسي، قد حققت نجاحًا كبيرًا بعد أيام قليلة من عرضها عبر قناة كرزون الرسمية على يوتيوب.

كما طرحت ديانا كرزون زفة عروس "هب السعد" المستوحاة من التراث الخليجي وعمل على تطويرها وإعادة توزيعها الموسيقي عبد الله العماني.

وأوضحت ديانا كرزون ان تقديمها لهذين العملين يؤكد اعتزازها الكبير بالتراث العربي المليء بالأعمال الرائعة التي تستحق ان تقدم بقوالب جديدة وتوزيع موسيقي مختلف يناسب أذواق وتطلعات الأجيال الجديدة.

وعبرت ديانا كرزون عن سعادتها الكبير بردود الأفعال التي تلقتها من جمهورها الواسع المنتشر في كل ارجاء الوطن العربي، علماً بأن العملين شهدا مشاركات كبيرة جداً عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتعرف ديانا كرزون بأنها واحدة من أميز من قدمن أغانٍ خاصة بالأعراس وكان منها "زفة فرحتنا الليلة، ولعانة، وغيرها.