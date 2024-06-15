شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى تشترى أضحية باسم نور الشريف.. وابنته سارة: مفاجأة جميلة ربنا يسعدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت سارة ابنة الفنان الراحل نور الشريف، الشكر للنجمة منة شلبي بعد شرائها صك أضحية باسم والدها، حيث كتبت سارة عبر حسابها على "فيس بوك": "الحلوة منة شلبي كلمتني من فترة صغيرة وقالت لي إنها حلمت ببابي حبيبي الله يرحمه، وقالتلي إنها بإذن الله هتروح الحج وتتصدق للوالدى هناك".



منة شلبي تشترى اضحية باسم نور الشريف

وأضافت سارة نور الشريف: "والحلوة من جوه قبل بره وفيت باللي قالت عليه، ومن يومين لقيتها بعتالي الصورة صك أضحية لبابي وكانت مفاجأة جميلة منها".

وتابعت سارة نور الشريف: "وفي نفس الليلة روحت لبيت بابي القديم في السيدة زينب وقلت له على اللي عملتيه يا منة، حبيبتي مش عارفة أقولك إيه لأنه مفيش كلام يوصف إحساسي باللي انتي عملتيه ربنا يكرمك ويسعدك دايماً ويطمن قلبك يا طيبة يا حلوة، بحبك جداً".



صك أضحية باسم نور الشريف

وجهت المخرجة منال الصيفى الشكر إلى النجمة منة شلبى بعدما قامت الأخيرة بشراء أضحية باسم زوجها الفنان الراحل أشرف مصيلحي وذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك 2024.

وكتبت منال الصيفى على حسابها بموقع فيس بوك: "الحمد لله على وجود ناس في حياتي كل شوية بيقولولي إحنا معاكي وجنبك، بالرغم إني مش بشوفهم كتير، بس بيحسسوني بأمان كبير قوي، حقيقي الحمد لله يا رب، الناس دي رزق ربنا باعتهولي علشان يطبطب عليا، وإنتي منهم ربنا يسعدك يا منة يا رب زي ما دخلتي في قلبي السعادة، أكيد أشرف حاسس بده دلوقتي شكراً يا غالية شكراً".