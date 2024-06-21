يسرا تعلق على مشاركتها في مسرحية «ملك والشاطر»

نشرت الفنانة يسرا عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، "انستجرام"، منشورا تعلن من خلاله مشاركتها بمسرحية ملك وشاطر.

وكتبت يسرا:" مسرحية #ملك_والشاطر مع النجم الكبير حبيبي أحمد عز بعد آخر مشاركة معه في ملك روحي

المسرحية بداية من ٢٦ يونيو حتى ٦ يوليو على مسرح بكر الشدي بالسعودية ????????".

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، عن تفاصيل مسرحية ملك والشاطر.

بطولة الفنانة يسرا والفنان أحمد عز، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر تركي آل الشيخ، بوستر مسرحية ملك والشاطر، على صفحته الشخصية، وعلق عليها قائلا: "مسرحية ملك والشاطر من بطولة النجمة الكبيرة يسرا والنجم الكبير أحمد عز على مسرح بكر الشدي من 26 يونيو حتى 6 يوليو".

ويجسد أحمد عز خلال المسرحية شخصية الشاطر حسن، الذي يعيش قصة حب ويريد الزواج من فتاة، وتطلب منه الملكة ست الكل مهرا عبارة عن مادة معينة تشفيها من اللعنة التي تعاني منها مقابل زواجه من شقيقتها، ويواجه العديد من الصعاب طوال رحلته.

أحداث مسرحية ملك والشاطر

مسرحية ملك والشاطر من تأليف وإخراج محمد محمدي، موسيقى عزيز الشافعي، وتدور أحداثها في إطار كوميدي استعراضي تضم عدد من الأغاني.

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