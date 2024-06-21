كاظم الساهر يستجيب لمطلب جمهوره في مصر

فوجئ الفننان كاظم الساهر بطلبات كثيرة من عدد كبير من جمهوره في مصر بزيادة عدد الكراسي في حفله المقرر أن يقام يوم 28 حزيران (يونيو) الجاري في منطقة القاهرة الجديدة، وذلك لاستيعاب الجمهور الذي فوجئ بنفاد التذاكر.

واستجابة لطلب الساهر من الشركة المنظمة للحفل قررت إضافة 800 كرسي للحفل، حيث كتبت، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام": بناءً على طلب الجمهور أضفنا 800 كرسي لاستيعاب الجمهور.

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل قد وافقت على تصريح الحفل، حيث قال أحمد أبو المجد سكرتير عام النقابة إن الشركة المنظمة جاءت إلى مقر نقابة المهن الموسيقية وقدمت الورق إلى النقيب مصطفى كامل لاستخراج التصريح الخاص بالحفل، مشيرًا إلى أن النقابة قامت بدراسة الموقف، وتمت الموافقة على استخراج التصريح الخاص لحفل كاظم الساهر.

يشار إلى أن كاظم الساهر، طرح مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان "وفية"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر كريم العراقي، وألحان كاظم الساهر، وتوزيع ميشيل فاضل.

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