شكرا لقرائتكم خبر عن طه دسوقى وعصام عمر يشاركان صورا من بداية تصوير فيلم سيكو سيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك كل من الفنان طه دسوقي والفنان عصام عمر، أول صورتين من بدء تصوير فيلم "سيكو سيكو" عبر حسابيهما على "إنستجرام"، وظهر الثنائى بشكل كوميدي خلال الصور وعلقا قائلين: "شكلها هتبقى فتحة خير إن شاء الله.. بدء تصوير فيلم سيكو سيكو".



فيلم سيكو سيكو لـ عصام عمر و طه دسوقي

وبدأ أمس الخميس تصوير فيلم "سيكو سيكو" وهو من بطولة النجمين عصام عمر وطه الدسوقي، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، وهو أول البطولات المطلقة لهما في مجال السينما، ومن إنتاج المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير والمنتج أحمد بدوي، والمقرر عرضه فى نهاية عام 2024.



طه دسوقي و عصام عمر