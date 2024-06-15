شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يعلن موعد عرض تخرج الدفعة الثالثة "حاجة تخوف" والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المخرج خالد جلال عن موعد عرض مسرحية "حاجة تخوف" التي قام بصياغتها دراميًا وإخراجها، وكتب عبر صفحته: "بعد العيد مباشرة افتتاح عرض تخرج المجموعة B من الدفعة الثالثة قسم التمثيل دفعة (علي فايز) بطولة نجوم المستقبل في مصر"، ونشر خالد جلال أيضًا البوستر الرسمي للعرض.



حاجة تخوف

جدير بالذكر أن المخرج خالد جلال أنشأ استديو الممثل عام 2002، وتخرج من خلالها عدد كبير من النجوم عبر دفعات مختلفة، وأصبح الكثير منهم نجوم علي الساحة الفنية في الصفوف الأولي، ومنهم علي سبيل المثال لا الحصر: نضال الشافعي، بيومي فؤاد، سامح حسين، محمد شاهين، سما إبراهيم، إنجي وجدان، ياسر الطوبجي، أحمد السلكاوي، جمال عبد الناصر، نهي لطفي، محمد فراج، محمد سلام، محمد ممدوح تايسون، ميرنا جميل، محمود الليثي، حسام داغر، محمد فهيم، وغيرهم الكثير .

وقدم المخرج خالد جلال عبر دفعات مركز الابداع الكثير من مشاريع التخرج ومنها عروضا حققت نجاحًا كبيرًا علي المستوي الجماهيري والنقدي ومنها: هبوط اضراري، أيامنا الحلوة (عروض قدمت من خلال الدفعة الأولي)، و"قهوة سادة" قدم من خلال الدفعة الثانية، ثم توالت العروض عبر دفعات متعددة منها: سلم نفسك، سينما مصر، بعد الليل، وغيرها من العروض الأخرى ما بين العروض الاستعراضية والعروض الغنائية، وعروض اللقاء الشعري.



