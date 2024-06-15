نانسي عجرم مع جمهورها في تركيا.. الموعد والمكان

ياسر رشاد - القاهرة - تلتقي الفنانة نانسي عجرم جمهورها في تركيا، وذلك ضمن موسم الحفلات الصيفية المقامة هناك، ويضم عددا مميزا من النجوم العرب.

موعد حفل نانسي عجرم في تركيا يونيو 2024

يقام الحفل في 21 من يونيو الجاري، في العاصمة التركية اسطنبول، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

أغنية نانسي عجرم تيجي ننبسط

وطرحت نانسي عجرم حديثًا أغنية “تيجي ننبسط”، التي سجلت أكثر من 58 مليون مشاهدة خلال 9 اشهر من طرحها، وتقول كلماتها “حبيبي تيجي نِنبسط ولو الدنيا إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا و الناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست آه حبيبي تيجي نِنبسط ولو الدنيا إتكربِست نمشي ونديها ضهرنا بِنروق وإحنا لوحدنا و الناس عادي لو هيست هيست عادي لو هيست هيست هات ايدك فوق كتافي ونلف الدّنيا لفّ لف و تاخدلك حُضن دافي حاتلاقي قلقنا خفّ خف خوفك م الدنيا سيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه آه نركنه على أي رفّ رف حبيبي ما تفكنا م الشكليات فُكنا حايقولوا يعني إتجننوا طب ما يقولوا إتجننوا ماحدشِ ليِه حاجة عندنا عندنا ليِه حاجة عندنا حبيبي تيجي نفتكس كلام حُب جديد يتِلمس غنوة نقولها لبعضنا فرحة تكون من قلبنا رقصة جديدة بتترقص بتترقص اه يا حبيبي تترقص تترقص هات ايدك فوق كتافي ونلفّ الدنيا لفّ لف و تاخدلك حُضن دافي حاتلاقي قلقنا خفّ خف خوفك م الدّنيا سيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه سيبه سيبه يا حبيبي و انا اسيبه انا سيبه نركنه على ايّ رفّ رف”