جوري بكر داخل سيارتها وأحمد سعد برفقة شقيقه ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

نادين نجيم

نشرت نادين نجيم صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها أحدث ظهور لها على حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت داخل سيارتها.

أحمد حلمي

يواصل الفنان أحمد حلمي الترويج لـ مسرحيته الجديدة "ميمو"،التي تبدأ عرضها بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" وعلق: "ميمو في العيد كل سنة وأنتو طيبين وعيد سعيد عليكوا".

غادة طلعت

خطفت الفنانة غادة طلعت، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأحمر.

درة

شاركت الفنانة درة متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها على الشاطئ.

عنبة

شارك مطرب المهرجانات عنبة، صورة جديدة له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهر بسلسلة ترمز للموقع الجغرافي لـ فلسطين.

كنزي عمرو دياب

نشرت كنزي عمرو دياب صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي، وظهرت بدون مكياج.

أحمد سعد

ظهر النجم أحمد سعد برفقة شقيقه الفنان عمرو سعد، أثناء قضاء عطلتهما الصيفية، ونشر الصورة على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".

حلا شيحة

شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة، وظهرت بفستان أبيض.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين، وهي تؤدي مناسك الحج، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "حج مبروك وذنب مغفور لكل حجاج مسلمي العالم، وكل عام ونحن جميعًا بخير يارب".