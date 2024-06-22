ترتيب بطولة العالم للفورميلا وان للصانعين قبل جائزة برشلونة الكبرى

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل فريق ريد بول بطل العالم للفرق سيطرته على مقدمة جدول بطولة العالم للصانعين للفورميلا وان قبل انطلاق جائزة برشلونة الكبرى مساء السبت بإجراء التجارب التأهيلية للسباق النهائي الذي سيجرى مساء الاحد بمشاركة العشر فرق المشاركة في بطولة العالم .

وتعد جولة برشلونة الكبرى هي الجولة العاشرة لبطولة العالم للفورميلا وان حيث يتصدر فريق ريد بول حامل اللقب البطولة برصيد ٣٠١ نقطة من خلال سائقيه الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم و زميله المكسيكي سيرجيو بيريز بينما يأتي فريق فيراري في المركز الثاني بالثنائي الفرنسي شارل ليكلير و الأسباني كارلوس ساينز برصيد٢٥٢ نقطة بينما جاء فريق مكلارين في المركز الثالث برصيد ٢١٢ نقطة بسائقيه لاندو نوريس و أوسكار بياستري.

وفيما يلي الترتيب الكامل لبطولة العالم للصانعين لسباقات الفورميل وان قبل سباق جائزة برشلونة الكبرى:

الترتيب الفريق النقاط

الاول ريد بول رايسنج ٣٠١ نقطة

الثاني فيراري ٢٥٢ نقطة

الثالث مكلارين ٢١٢ نقطة

الرابع مرسيدس ١٢٤ نقطة

الخامس استون مارتن ٥٨ نقطة

السادس ريد بول فيزا ٢٨ نقطة

السابع هاس ٧ نقاط

الثامن البين ٥ نقاط

التاسع ويليامز نقطتين