ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بولاية آسام الهندية إلى 37 قتيلًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات الهندية اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة بولاية "آسام" إلى 37 قتيلا ومفقود واحد.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن قرابة 400 ألف شخص تضرروا جراء الفيضانات التي تجتاح الولاية، فيما ما زالت 19 منطقة تعاني من الآثار المدمرة للفيضانات.

ويعيش 15 ألف نازح في أكثر من 100 مخيم إغاثة في أنحاء الولاية جراء الفيضانات التي دمرت منازل وطرق وجسور وبنى تحتية في مناطق مختلفة.

سويسرا ترفع مستويات التأهب وتخلي العديد من المناطق جراء الفيضانات الشديدة

رفعت الحكومة السويسرية، مستويات التأهب وقامت بإخلاء العديد من المناطق حيث تسببت الأمطار الغزيرة بكانتون فاليه جنوبي البلاد في حدوث فيضانات شديدة.

وأشارت شبكة يورو نيوز الأوروبية على موقعها الإخباري، اليوم السبت إلى إن الفيضانات تسببت أيضا في عزل مدينة زيرمات الوجهة السياحية الشهيرة الواقعة بالقرب من جبل ماترهورن الشهير، عن العالم الخارجي بعدما شهدت اضطرابات شديدة يوم أمس الجمعة عندما فاض نهر مسالة فيسبا جزئيا كما أوقفت سكة حديد ماترهورن-جوتهارد عملياتها.

وتشعر السلطات في فاليه بالقلق بشكل خاص بشأن نهر الرون وروافده، التي تهدد بالفيضان حيث كانت مستويات المياه في نهر الرون مرتفعة منذ الصباح، ومن المتوقع أن تصل إلى ذروتها بحلول وقت متأخر من المساء، مما يشكل خطر حدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية.

واستجابة لذلك، رفع المسؤولون المحليون مستوى التحذير في الكانتون بأكمله إلى مستوى التنبيه، مما يشير إلى الحاجة إلى زيادة المراقبة والاستعداد لتدابير الطوارئ.

وفي بلدية تشيبيس، تم إجلاء حوالي 30 ساكنا كإجراء احترازي، كما رفعت السلطات الفيدرالية السويسرية مستوى الخطر في أجزاء من فاليه إلى ثاني أعلى مستوى، وهو المستوى 4.

ونصحت السلطات، السكان والزوار بتجنب مجاري المياه والامتناع عن الوقوف على الجسور والحد من الحركة بالقرب من المناطق المتضررة ولا يُنصح بتصوير أحداث العاصفة أو تصويرها لأسباب تتعلق بالسلامة.

ومع حالة التأهب القصوى في المنطقة بأكملها، تعمل السلطات المحلية والاتحادية بجد للتخفيف من تأثير الفيضانات وضمان سلامة السكان والسياح على حد سواء.