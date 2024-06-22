ناتشو يقترب من القادسية السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يدرس الإسباني ناتشو فرنانديز مدافع ريال مدريد، العرض المقدم له من جانب القادسية السعودي للتعاقد معه خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية.

ناتشو يدرس عرض القادسية بجدية

ذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس”، أن نادي القادسية يعرض على ناتشو عقداً لمدة عامين وذلك بعد إيقاف صفقة انتقاله إلى الاتحاد.

وأشار رومانو إلى أن ناتشو يدرس عرض القادسية السعودي بجدية، فيما ينتظر ريال مدريد إعلان قراره النهائي خلال الأيام المقبلة.

وينتهي عقد ناتشو فرنانديز مع ريال مدريد في 30 يونيو، ويتجه اللاعب لإنهاء مسيرته بقميص الفريق الملكي واختيار وجهة جديدة خارج أوروبا.

وكان ناتشو قد خاض مفاوضات متقدمة مع الاتحاد خلال الأسبوع الماضي ولكن الصفقة توقفت بشكل مفاجئ.

وارتبط اسم ناتشو خلال الفترة الحالية، بأندية الاتحاد والنصر والقادسية في الدوري السعودي، وإنتر ميامي الأمريكي الذي يلعب له الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويغادر ناتشو صاحب الـ34 عاماً، أسوار ريال مدريد بعد رحلة طويلة بدأت مع الفريق تحت 18 عاماً في 2007 ثم تصعيده للفريق الأول في 2012.

وخاض ناتشو 364 مباراة بقميص ريال مدريد في كافة البطولات، وسجل اللاعب 16 هدفاً وصنع 10 تمريرات حاسمة، بحسب أرقامه بموقع ترانسفير ماركت، وحقق العديد من الألقاب مع الفريق الملكي.